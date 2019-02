Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Koll: "Charakter eines Selbstmordattentats"

Die Ermittler würden beim jüngsten Angriff vor dem Notre-Dame in Paris von einem Attentat ausgehen, sagt Korrespondent Theo Koll. In der Wohnung des Angreifers sei eine Loyalitätserklärung gegenüber dem IS gefunden worden.