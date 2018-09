Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Bundestagswahl: Washington und Moskau

Bisher gibt es keine offiziellen Äußerungen zu dem Ergebnis der Bundestagswahl aus den USA und Russland. In den USA wurde der Wahlkampf nicht intensiv verfolgt, sagt Ines Trams. In Russland wisse man, dass sich mit Merkel nichts an den Sanktionen gegen …