Sörloth: "RB Leipzig passt perfekt zu mir"

Für rund 20 Millionen Euro Ablöse hat RB Leipzig den Stürmer Alexander Sörloth von Crystal Palace verpflichtet. Zuletzt war der 24-jährige Norweger an Trabzonspor ausgeliehen - und erzielte in der türkischen Liga 24 Tore in 34 Spielen.

something 1 min something 24.09.2020 Video verfügbar bis 24.09.2021 Video herunterladen