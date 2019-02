Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Service: Kopfschmerzen oder Migräne?

Migräne sei genetisch veranlagt und wird durch bestimmte Umwelteinflüsse, wie Stress begünstigt, so Dr. Lars Neeb, Neurologe in der Kopfschmerz-Ambulanz der Charité Berlin. Doch was ist der Unterschied zwischen Migräne und Kopfschmerzen?