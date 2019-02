Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Hilbert: "Dresden will ein Zeichen setzen"

"Wir werden in Zukunft noch mehr dieser Projekte in Dresden initiieren, um die Diskussion die wir anlässlich des 72. Jahrestags der Bombardierung Dresdens begonnen haben, fortzusetzen", so der Oberbürgermeister von Dresden Dirk Hilbert (FDP).