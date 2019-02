Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - "20 Mio. Menschen vom Hungertod bedroht"

In vielen Ländern fehle es an einem "adäquaten Zugang zu den Betroffenen", sagt Oliver Müller, Leiter Hilfswerk Caritas International angesichts der Dürre in Ost-Afrika. "Uns stehen Rebellen, uns stehen Soldaten im Wege. Die Menschen kommen kaum oder nur …