Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Spahn: "Schulz versucht Pluspunkte zu sammeln"

"Ich würde lieber darüber reden, wie wir für Ältere mehr Jobs schaffen und nicht, wie wir länger Arbeitslosigkeit für Ältere finanzieren, so wie Herr Schulz das will", so Jens Spahn, CDU, Mitglied CDU-Präsidium. Es gehe es darum "wirtschaftlich …