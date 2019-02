Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Lotte - BVB: "Wollen das Spiel gewinnen"

"Wir wollten von Anfang an hier Zuhause spielen und unseren Fans hier ein Highlight bieten", so Hans-Ulrich Saatkamp, Vorstandsvorsitzender der Sportfreunde aus dem Stadion in Lotte vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund.