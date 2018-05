Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Wittenberg: Kirchentag gut vorbereitet

"Wir bereiten uns seit vielen Jahren auf dieses Wochenende vor. Auch das Thema Sicherheit ist natürlich seit vielen Jahren präsent", so Torsten Zugehör, Oberbürgermeister Lutherstadt Wittenberg. "Das was man tun kann, alles was möglich ist, das wurde …