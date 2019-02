Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Presseschau mit Stephan-Götz Richter

Der Vergleich mit Watergate "wäre noch schön, mich erinnert das eher an Stalinismus“, sagt Stephan-Götz Richter von "The Globalist", angesichts der Kritik an der Entlassung des FBI-Chefs James B. Comey. "Ich glaube nicht dass Trump am Ende damit …