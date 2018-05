Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Adebahr: "Erste Attacke des IS auf Iran"

„Ein gewählter Präsident, ein gewähltes Parlament: Der Iran verfügt über mehr Demokratie als andere Länder im Nahen Osten, Israel ausgenommen. Das ist das Herzstück dessen, was den Terroristen des IS im Auge ist“, so Cornelius Adebahr von der Deutschen …