Flisek: "Nichtstun im Kanzleramt"

"Die Bundeskanzlerin tut so, als wüsste sie überhaupt nicht, was im eigenen Geheimdienst vor sich geht", kritisiert Christian Flisek, Obmann der SPD im NSA-Untersuchungsausschuss. Am Donnerstag muss Angela Merkel vor dem Ausschuss aussagen.