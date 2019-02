Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Ulm setzt Rekord-Siegesserie fort

Ulm bleibt verlustpunktfrei. Denn auch Meister Brose Bamberg konnte den Tabellenführer nicht bezwingen. Die Ulmer siegten in Bamberg mit 84:79, sicherten sich so den 27.Sieg in Serie.