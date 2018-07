Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - "Deutlicher Abstieg der Beliebtheitswerte Macrons"

An der Größe der in Frankreich zu erwartenden Proteste könne der Erfolg der Arbeitsreformgegner gemessen werden, so ZDF-Korrespondentin Christel Haas. 180 landesweite Demonstrationen und 200.00 Teilnehmer werden erwartet.