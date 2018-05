Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Beck: Anschlag in Berlin "galt uns allen"

"Wir waren alle, unsere Gesellschaft und auch die Regierung, nicht wirklich innerlich ausreichend vorbereitet, dass auch in Deutschland so etwas passieren könnte", sagt der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Kurt Beck, über den Terroranschlag am …