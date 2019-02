Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Anschlagsserie in Pakistan: "Mehr als hundert Opfer"

"Bislang spielte der islamische Staat in Pakistan eine untergeordnete Rolle, der jüngste Anschlag geht auf das Konto des IS", sagt ZDF-Korrespondent Normen Odenthal. Experten befürchteten, dass Taliban-Gruppierungen nun mit dem IS kooperierten.