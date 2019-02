Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Manchester: Tausende Menschen gedenken Opfer

Ein Verbrechen gegen die Jugend: 22 Tote und 59 Verletzte, so die Bilanz nach dem Selbstmordattentat in Manchester. Das jüngste Todesopfer war erst acht Jahre alt. Die Sorge vor weiteren Terrorattacken in Großbritannien ist groß. Im Land gilt die höchste …