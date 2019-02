Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Expo 2017: "Prestigeprojekt in Astana"

"Erneuerbare Energien in einem Land darzustellen, das Milliarden mit alter Energie verdient, ist das Ziel der Expo 2017 in Kasachstan", so Korrespondent Winand Wernicke. Erfolg und internationaler Besucherzustrom dieser seien fraglich.