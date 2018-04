Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Breyer: "Es werden sich viele melden"

"Was stört Sie an Deutschland?" fragt Jochen Breyer für die ZDF-Doku "Am Puls Deutschlands". Geplant sei ein Querschnitt, der die Probleme, Sorgen und Wünsche einfange. Mitmachen ausdrücklich erwünscht!