Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Das Wetter aus dem moma-Café

Lukas und Alex vom Bodensee bleiben am morgigen Herrentag drin. Sie gehen mit ihrer Klasse zu Madam Tussauds. Bei den sommerlichen Temperaturen, die uns am Wochenende erwarten, werden sie aber "selbstverständlich" auch Zeit draußen in der Sonne …