Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Korte: "Nicht-Wähler stärken die Ränder"

"Nichts hat in den vergangenen Jahren Angela Merkel so diskreditiert wie Seehofer, aber im Moment hält die Partei mit der Schwesterpartei zusammen, dort droht aber die größte Unsicherheit", so Politikwissenschaftler Prof. Karl-Rudolf Korte.