Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Reaktionen nach Schleswig-Holstein-Wahl

Nach den Wahlergebnissen in Schleswig-Holstein herrscht Jubel in der CDU-Parteizentrale in Berlin. Nach dem Erfolg blickt die Union zuversichtlich auf die bevorstehende Bundestagswahl im September.