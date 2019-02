Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Geheimnisvolle Tour auf Schloss Wörlitz

Wer in die Welt des 18. Jahrhundert eintauchen will, kann ab Donnerstag das Schloss Wörlitz in Sachsen-Anhalt besichtigen. Es ist UNESCO-Weltkulturerbe und nach großer Restauration wieder zugänglich.