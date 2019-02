Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Macron will Sieg bei Parlamentswahlen

Pierre Person ist kein Politprofi, hat seinen Job geschmissen und 30.000 Euro Schulden gemacht, um für Emmanuel Macron in den Wahlkampf zu ziehen. Frankreichs Präsident will jetzt auch die Parlamentsmehrheit bei der Wahl am Sonntag erringen.