US-Student stirbt nach Haft in Nordkorea

17 Monate war Otto Warmbier in Nordkorea in Haft. 15 Monate davon lag er im Koma. Wenige Tage nachdem Nordkorea den US-Studenten im Wachkoma freiließ, starb der 22-Jährige in seiner Heimat Ohio. Seine Familie wirft Nordkorea nun vor, ihren Sohn …