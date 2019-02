Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Service: Schadstoffe in Kosmetika

Ab Sonntag soll der Stoff „Methylisothiazolinon“ in Hautcremes und Lotionen verboten werden. In Duschcremes und Shampoos usw. darf er allerdings drin bleiben. Warum ist das so? Worauf muss man achten?