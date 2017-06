Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - London: "Politisches Erdbeben"

"Es ist die sensationellste Wahl, die ich in meinem Leben mitbekommen habe. Wir wissen nicht, ob may eine regierungsfähige Mehrheit bekommt", sagt Matthew Parris von The Times, im Gespräch mit ZDF-Korrespondent Andreas Stamm.