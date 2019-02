Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Anschläge in Ägypten: "Welle der Gewalt"

"Die Provokation soll eine Welle der Gewalt in Gang setzen. Das ist das Kalkül des IS", so ZDF-Korrespondent Uli Gack zu den Anschlägen in Ägypten, zu denen sich der sogenannte IS bekannt hat.