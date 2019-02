Gegen Arsenal waren die Bayern schon 2005, 2013 und 2014 ins Viertelfinale eingezogen. Und 2017 ist für das Rückspiel am 7. März in London das vierte Weiterkommen gegen die "Gunners" fest eingeplant. "Das 5:1 sollte reichen", sagte Philipp Lahm im ZDF.



Der 33-Jährige holte sich in der Schlussphase seine dritte Gelbe Karte in dieser Champions-League-Saison ab. Er fehlt in drei Wochen in London, ist dann aber in einem programmierten Viertelfinale wieder dabei. Es wäre das 16. Mal, dass die Bayern in der Runde der letzten Acht stehen - Bestwert.