Israel: Der Druck wächst

"Stillstand und Machtspiele", so beschreibt ZDF-Korrespondentin Nicola Albrecht die Situation in Israel. Sie glaubt nicht, dass sich Netanjahu nochmal an die Regierungsspitze setzen könne.

Datum: 22.11.2019