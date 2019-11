Hongkong: "Angespannte Ruhe" Die in der Polytechnischen Universität verschanzten Aktivisten "bereiten sich auf nächste Runde vor", so ZDF-Korrespondentin Stefanie Schoeneborn über die Lage in Hongkong.

Beitragslänge: 3 min Datum: 18.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.11.2020