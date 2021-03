ZDF-Morgenmagazin vom 7. April 2020

Finanzhilfen in der Corona-Krise

EU-Finanzminister beraten



Ausgangsbeschränkungen in Deutschland

Bundesregierung zu Lockerung



Wirtschaftshilfe in Corona-Krise

Mittelstand kritisiert Kreditvergabe



Im Gespräch: Peter Altmaier, CDU

Zu Wirtschaftshilfen in Corona-Krise



Im Gespräch: Clemens Fuest, ifo-Chef

Zu Finanzsituation der Wirtschaft



Im Gespräch: Jo Lendle, Hanser Verlag

Zu Krise im Verlagswesen



Im Gespräch: Gernot Blümel, ÖVP

Zu Treffen der Euro-Gruppe