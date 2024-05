Slowakei: Anschlag auf Fico

16.05.2024 | 05:30 |

"Inwieweit die Politik bei dieser Tat eine Rolle spielt, sei von "großer Bedeutung", denn es herrsche ein "sehr aufgeheiztes Klima" in der Slowakei, so Britta Hilpert, ZDF-Reporterin in Bratislava zum Fico-Attentat.