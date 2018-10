Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Unger: Sanders macht "besten Eindruck"

ZDF-Triathlon-Experte Daniel Unger sagt: "Am meisten beeindruckt hat mich der Kanadier Lionel Sanders." Er sei sehr selbstbewusst und wisse was er zu tun habe, so Unger im Gespräch mit Annika Zimmermann.