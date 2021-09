Ziemiak: "Wollen keine Schuldenunion"

"Wir wollen nicht das, was die SPD will, dass deutsche Steuerzahler, Rentner, Sparer für die Schulden Anderer haften", so Paul Ziemiak, Generalsekretär der CDU, zum Wahlkampfendspurt der Union.

