Live: Gesetz mit AfD-Stimmen?

Am Mittwoch stimmten Union, FDP und AfD bereits für einen Antrag von CDU-Chef Merz zur Verschärfung der Migrationspolitik. Dies hat zu starker Kritik an Merz geführt, da dieser die Stimmen der in Teilen rechtsextremen AfD in Kauf nahm. Damit widersprach er seinen eigenen Aussagen vom 13.11.2024, wonach nur Entscheidungen auf die Tagesordnung des Bundestags gesetzt werden sollen, die ohne AfD-Stimmen eine Mehrheit erreichen. Parteiübergreifend gab es scharfe Kritik an Merz . Zehntausende Menschen protestierten auf den Straßen gegen ihn.