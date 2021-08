Kein Ausweg: Deutsche berichtet aus Kabul

Seit der Machtübernahme durch die Taliban versuchen viele westliche Staaten, darunter auch Deutschland, ihre Staatsbürger und afghanische Ex-Ortskräfte in Sicherheit zu bringen. Die Bundesregierung werde so lange wie möglich so viele Menschen wie möglich aus Kabul evakuieren, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Nach Angaben des Bundesaußenministeriums wurden bislang 189 Deutsche aus Kabul ausgeflogen. Hinzu kämen 202 afghanische Bürger, 59 EU-Bürger und 51 Menschen aus anderen Staaten, so ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Weitere Flüge der Bundeswehr sind in Planung, denn noch immer warten am Flughafen der Hauptstadt Kabul tausende Menschen auf ihre Rettung vor den Taliban.