Was entscheiden Merkel und die G7?

Die Staats- und Regierungschefs der G7 kommen heute zu einem virtuellen Krisentreffen zusammen, um über die Verlängerung des Evakuierungseinsatzes in Afghanistan zu beraten. Dort warten noch immer tausende Menschen auf ihre Ausreise, am Flughafen in Kabul herrschen chaotische und gefährliche Zustände. Der Flughafen in der Hauptstadt ist der einzige Teil des Landes, der noch unter der Kontrolle der westlichen Militärallianz steht. Das könnte sich bald ändern: Denn bisher hält US-Präsident Biden am US-Truppenabzug bis zum 31. August fest. Mehrere westliche Staaten, darunter Großbritannien und Frankreich, plädieren für eine Verlängerung der Luftbücke, um westliche Staatsbürger*innen und afghanische Ortskräfte auszufliegen. Die Taliban lehnen eine Präsenz ausländischer Truppen über den 31. August hinaus jedoch ab. Angela Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs der G7 diskutieren das weitere Vorgehen in einer Videoschalte.