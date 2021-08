Ohne eine Fristverlängerung des US-Truppenabzugs sei es schwierig, alle noch in Kabul wartenden Menschen in Sicherheit zu bringen, so Franz Marty, freier Journalist in Kabul.

1 min 1 min 24.08.2021 24.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 24.08.2022 Video herunterladen