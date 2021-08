Was Afghanistan droht

Seit Beginn des internationalen Truppenabzugs erobern die radikal-islamischen Taliban immer mehr Gebiete Afghanistans. Mit der Eroberung der Provinzhauptstadt Ghasni rücken die Islamisten immer näher an die Hauptstadt Kabul ran. Dorthin flüchten immer mehr Menschen – in der Hoffnung Sicherheit und Schutz zu finden. Viele ehemalige Ortskräfte sind in Gefahr und fürchten um ihr Leben, weil sie eng mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben. Tausende dieser zivilen Helfer*innen und ihre Familien hoffen und warten nun darauf, Afghanistan verlassen zu können.