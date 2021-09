Die Situation in Afghanistan ist einen Monat nach der Machtübernahme der Taliban angespannt. Es herrscht Angst in der Bevölkerung und die Versorgungslage hat sich noch einmal verschlechtert. Lebensmittel, Wasser und medizinische Produkte fehlen. Kliniken können ohne Hilfsgelder aus dem Ausland nur schwer arbeiten. Vor allem die Schwächsten wie Kinder leiden unter den miserablen Bedingungen. Auch für Frauen hat sich die Situation zugespitzt. Sie dürfen sich nur noch voll verschleiert in der Öffentlichkeit zeigen. Es gilt eine strikte Geschlechtertrennung an Universitäten. Die Taliban sind mit vielen Kämpfern auf den Straßen und setzen teils gewaltsam ihre Regeln durch.