Ähnliche Ereignisse wie in Hamburg gab es in den letzten Jahrzehnten häufiger in Deutschland. Auch nach den Schießereien am Olympia-Einkaufszentrum in München 2016 oder an der Uni Heidelberg 2022 diskutierten Politik und Öffentlichkeit darüber, inwieweit der Zugang zu Schusswaffen für psychisch Kranke effektiver kontrolliert werden kann. Gleiches gilt für die Amokläufe an Schulen in Erfurt 2002 oder in Winnenden 2009. In diesen beiden Fällen waren die Täter Teenager.