Tatort des mutmaßlichen Amoklaufs gestern am späten Abend: der "Königreichssaal" der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas. An diesem Ort finden wöchentlich Veranstaltungen der Gemeinschaft statt. Die Zeugen Jehovas definieren sich als eine christliche Gemeinschaft, in der die Bibel allerdings in Teilen anders ausgelegt wird als im herkömmlichen Christentum. Die Gruppe glaubt an Jehova als "allmächtigen Gott und Schöpfer" und ist davon überzeugt, als ausgewählte Gemeinde in einer neuen Welt gerettet zu werden. Ihre Ansichten werden in den Publikationen "Der Wachtturm" und "Erwachet!" veröffentlicht.