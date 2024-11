Die Union will nicht so lange warten. CSU-Chef Söder forderte Scholz erneut dazu auf, den Weg für Neuwahlen so schnell wie möglich freizumachen. "Es geht nicht, die kaputte Ampel zu verlängern", so Söder. Auch der aus der Regierung scheidende FDP -Chef Lindner schließt sich der Forderung der Union an und sagt: "das Richtige für unser Land wäre die sofortige Vertrauensfrage und Neuwahlen".