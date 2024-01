Live: Fehlendes Gespür? - Warum die Ampel Vertrauen verliert

Bauernproteste gegen Ampel-Kürzungen

Für die Ampel-Koalition beginnt das Jahr mit massiven Protesten gegen ihre Agrarpolitik . Die Bauern blockierten am Montag Straßen und Autobahnen im ganzen Land. Ihre Proteste sollen die ganze Woche weitergehen.

Bauernverband sieht Zukunftsfähigkeit gefährdet

Die Bundesregierung brachte die Pläne am Montag auf den Weg. Sie ging dabei auf die Landwirte zu. Ursprünglich sollte das Ende der Agrardiesel-Subvention in einem Schritt kommen. Auch die Idee, die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Maschinen zu kippen, ist vom Tisch.

Der Bauernverband sieht die Zukunftsfähigkeit der Betriebe trotzdem in Gefahr . Die Kürzungen beim Agrardiesel nähmen der Landwirtschaft die Zukunftsfähigkeit. Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) machte am Montag klar:

Ampel und Scholz so unbeliebt wie nie

Doch offenbar sind nicht nur die Bauern unzufrieden mit der Ampel-Koalition. Mitte Dezember war das Ansehen der Bundesregierung und ihres Kanzlers laut ZDF-Politbarometer so schlecht wie noch nie in dieser Legislaturperiode. 68 Prozent waren seinerzeit der Meinung, dass sie ihre Arbeit eher schlecht mache.

Bis Mitte März vergangenen Jahres war noch mehr als die Hälfte aller Befragten der Meinung, dass die Bundesregierung ihre Sache eher gut mache, so sank dieser Wert seitdem auf 27 Prozent.

