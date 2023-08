Laut Regierungsvertretern ist das in Meseberg gelungen. Bundesfinanzminister Lindner will vor allem den Mittelstand entlasten – etwa durch neue Abschreibungsmöglichkeiten. In dem Gesetz enthalten ist auch eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Insgesamt sollen Unternehmen so bis 2028 bis zu 32 Milliarden Euro sparen.