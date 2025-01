In seiner zweiten Amtszeit plant er einen radikalen Bruch mit der Politik seines Vorgängers Joe Biden. Schon an Tag eins will Trump nach eigener Aussage eine "Rekordzahl" von Dekreten unterzeichnen. In seiner Antrittsrede kündigte er unter anderem an, an der Grenze zu Mexiko den Notstand auszurufen und Millionen Migranten abzuschieben. Das Weiße Haus ließ außerdem verlauten, dass die USA wieder aus dem Pariser Klimaabkommen austreten werden.