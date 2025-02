Mit dem Versuch, eine schärfere Migrationspolitik durchzusetzen, ist Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz vorige Woche im Bundestag gescheitert. In vielen Städten gab es Proteste , nachdem Merz in der Abstimmung bewusst auch Stimmen der AfD in Kauf genommen hatte. Trotzdem scheint die Migrationsdebatte Merz nicht geschadet zu haben , zeigt das ZDF-Politbarometer. Stattdessen zeigen die Zahlen ein leichtes Plus für die Union.