Live: AKK zu Anschlag auf Bundeswehr-Soldaten

Immer wieder kommt es in dem westafrikanischen Land zu Gewaltausbrüchen, islamistischen Anschlägen und Entführungen. Die Gewalt hat in den vergangenen Jahren auch die benachbarten Länder in der Sahel-Zone erreicht. Tausende Soldaten und Zivilisten wurden in der Krisenregion getötet, Hunderttausende mussten aus ihrer Heimat fliehen.