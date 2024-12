Was steckt hinter Mord an Top-General?

In Moskau ist ein Top-General bei einem Anschlag ums Leben gekommen . Das Opfer ist Igor Kirillow, ein ranghoher russischer Militärvertreter. Kirillow und sein Assistent verließen am Morgen ein Wohnhaus, als der an einem E-Roller befestigte Sprengsatz explodierte. Offenbar handelte es sich um eine Fernzündung.